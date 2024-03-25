بريطانيا تكشف عن استثمارات عامة وخاصة جديدة في الطاقة النووية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، عن استثمارات عامة وخاصة جديدة لتعزيز برنامج الردع النووي والصناعة النووية المدنية.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان، إن "أمن الطاقة والأمن القومي للمملكة المتحدة يعتمدان على الطاقة النووية"، مضيفة أن "هذا القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من العمال البريطانيين المهرة".

وسيعلن سوناك عن "استثمارات عامة وخاصة بهدف تعزيز القوى العاملة في المجال النووي وبالتالي دعم 40 ألف وظيفة جديدة".

وسيدلي رئيس الوزراء البريطاني بهذه التصريحات من بارو في شمال البلاد، وهي مدينة يريد أن يراها "تزدهر بوصفها موقعا لبناء الغواصات النووية البريطانية"، وستتعاون الحكومة البريطانية مع شركات من بينها "بي إيه إي سيستمز ورولز رويس وإي دي إف وبابكوك لاستثمار ما لا يقل عن 763 مليون جنيه إسترليني (885 مليون يورو) بحلول عام 2030 في المهارات والتوظيف والتعليم".

ونقل البيان عن سوناك قوله إنه "في عالم أكثر خطورة ويفرض تحديات، أصبح الردع النووي للمملكة المتحدة في البحر أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما أن الطاقة النووية توفر للمستهلكين طاقة محلية أرخص وأنظف".