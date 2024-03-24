مجمع البحوث: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن مجمع البحوث الإسلامية حصر بعض الأقوال والآراء الخاصة بالجماعات المتطرفة، ورد عليها، فضلاً عن دور مجلة الأزهر التي تناقش هذه الأطروحات بصورة علمية.

وأضاف "عياد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإسلام يضع قواعد عامة لتحقيق مصالح الناس، وأينما تكون المصحلة فثم شرع الله، شريطة ألا تتعارض هذه المصالح مع تعاليم الدين الإسلامي.

ولفت إلى أن الإسلام ترك للناس طريقة وأسلوب الحكم سواء عن طريق البايعة أو الشورى، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهناك مرونة في الشريعة الإسلامية تمكنها من الانسجام مع نظم الحكم المختلفة، وهناك بعض الثوابت التي لا يمكن الاقتراب منها.