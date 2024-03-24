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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة مفتي الجمهورية بجامعة المنصورة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم ٢٤ مارس ٢٠٢٤  الندوة الدينية و العلمية لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، التى نظمتها جامعة المنصورة الجديدة .

جاء ذلك بحضور الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، والأستاذ الدكتور يحي عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا.

شملت فعاليات الندوة محاضرة دينية بعنوان" القرآن في رمضان ... فهم ، و تدبر ، و عمل"، ثم لقاء مع طلاب جامعة المنصورة الجديدة، واختتمت فعاليات الندوة بتكريم فضيلة المفتي لحفظة القرآن الكريم من الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والتي تنظمها جامعة المنصورة الجديدة سنوياً.

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