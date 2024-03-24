مجمع البحوث الإسلامية: لدينا 3 آلاف واعظ لتعريف الناس بوسطية الإسلام

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن مجمع البحوث هو أحد قطاعات الأزهر الشريف ويعمل على نشر رسالة الأزهر ودعوته، مشيرًا إلى أن المجمع يقوم بأدوار متعددة منها: العمل على نشر الثقافة الراشدة الواعية التي تحقق الخير للعباد والبلاد، وتقديم دين الله بصورة تنسجم مع ما جاء في القرآن الكريم.

وأضاف "عياد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المؤسسة الأزهرية حرصت على الوسطية، حيث تبنت التعريف بدين الله بدون إفراط أو تشدد، مشيرًا إلى أن المجمع لديه 3 آلاف واعظ، و300 واعظة ينتشرون في المدارس والمعاهد والمؤسسات الأمنية والمجتمعية والمقاهي الثقافية من خلال خطط موضوعة لتعريف الناس بالدين، ومناقشة قضايهم استنادًا إلى أن الفكر لا يُناقش إلا بالفكر، كما أن المعرفة لا تبنى على العواطف، ولكن على الحجة والدليل.

ولفت إلى أن المجمع يعمل على تحصين المجتمع من خلال مجموعة من لجان الفتوى التي يصل تعدادها لـ240 لجنة منتشرة في كل أنحاء مصر، وهذه اللجان مرتبطة بلجنة الفتوى الرئيسية في الأزهر الشريف، حتى تظهر الفتوى بالصورة التي تتجواب مع تعاليم الإسلام.