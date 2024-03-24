"داعش" لا يزال يشكل تهديدًا في العراق حسب السفيرة الأمريكية

حذّرت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، من أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديدًا في العراق، مؤكدةً أنّ العمل الذي يقوم به التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينته بعد.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن رومانوفسكي، في تصريحات أدلت بها مساء اليوم الأحد، قولها: "لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا في العراق. عملنا مع العراق لهزيمة داعش بشكل كامل لم ينته بعد".

وأضافت السفيرة الأمريكية أنّ الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في روسيا يُذكّر بضرورة هزيمة التنظيم في كل مكان، مشددة على أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذا التهديد.

وكانت الولايات المتحدة قد ساعدت العراق في هزيمة تنظيم "داعش" عسكريًا في عام 2017، لكنّ التنظيم لا يزال ينشط في بعض المناطق النائية من البلاد، ويشن هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين.

ويُعدّ هجوم "داعش" في روسيا، الذي استهدف كنيسة في مدينة سانت بطرسبرغ في 30 أبريل 2023، أحد أحدث الهجمات التي نفذها التنظيم خارج العراق وسوريا.