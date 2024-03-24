ننشر نص شهادة مجري التحريات في قضية شقيقة نيرة أشرف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة اشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة الي أقوال مجرى التحريات

نص شهادة مجري التحريات

يشهد بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بإرسال رسائل نصية إلى الشاهدة الأولي و الشاهد الثاني عبر تطبيق تيك توك و موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طالبا الزواج من الشاهدة الأولى والتهديد بقتلها حال الرفض

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها اشرف احمد غريب ، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (٠١١٤٧٧٦٨٢٢٠) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان