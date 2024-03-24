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الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

لوكا مودريتش ونجوم منتخب كرواتيا في زيارة للأهرامات .. صور

منتخب كرواتيا يزور
منتخب كرواتيا يزور الأهرامات
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زار منتخب كرواتيا المتواجد في مصر، اليوم الأحد، منطقة الأهرامات وأبو الهول في الجيزة.

 أبدى لاعبو منتخب كرواتيا،  سعادتهم بالزيارة التاريخية، منبهرين بالحضارة الفرعونية.

وقام لوكا مودريتش  كابتن منتخب كرواتيا، بأخذ العديد من الصور الشخصية، ونشرها علي صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

من المقرر أن تقام مباراة مصر وكرواتيا،  في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، على أن يُبث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

لوكا مودريتش منتخب كرواتيا الأهرامات احمد محمدي