تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل "عتبات البهجة"

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “عتبات البهجة” بمكالمة تليفونية بين لبنى "صفاء الطوخي" و ابنتها التي ترفض زيارة والدتها لبنى بسبب إهمالها في تناول الدواء و بسبب ذلك تنتابها حالة عصبية أثرت على أبنائها الصغار في أخر زيارة لهم لجدتهم.

يعلم عمر "خالد شباط" من فريد "حازم إيهاب " ان أسامة صديقة أصبح يتاجر في مخدر الـ LST بدون ان يخبره و يؤكد له فريد بخبث ان ما يفعله أسامة خطير، يطلب فريد من عمر تنفيذ خطة البنك و يؤكد له ان سيغير رأيه و يفعل ما يطلبه منه.

تكتب لبنى رساله لبهجت "يحيى الفخراني" و عرفان " صلاح عبد الله" و تشكرهم على تواجدهم بجانبها و تشتكي لهم من عدم قدرتها على تحمل ما تتعرض له من ضغوط الحياة، و تخبرهم انها قررت البعد و لكن تبقى ذكرياتها معهم في قلبها و تطلب منهم الاطمئنان و عدم القلق عليها.

يخبر تيتا "عنبة" فلة "هنادي مهنا" ان والده أعطاه مبلغ مالي و قرر ان يبدأ مستقبله الفني و طلب منها ان تتوسط لدى أصدقائه لمساعدته و العمل معه من جديد.

يطلب عمر من أسامة التريث في عملة و يخبره نوايا فريد تجاهه خصوصا بعد اختفاء مي و غلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا و يؤكد عمر لأسامة انه لن يترك فريد حتى يعلم ما يخفيه.

يشتكي عرفان لبهجت من بعد زوجته علية "سماء إبراهيم" و إحساس الوحدة الذي يشعر به بداخله بعد سفرها، و يؤكد له بهجت انه يشعر بنفس الإحساس تجاه عمر.

يسأل عمر جده عن الصورة التى وجدها بين أغراضه وبجانبه رجل يشبه فريد و فريد، و يبدوا عليهم داخل قاعة محكمه، يؤكد له جده انه من سجنه بصفتة رئيس اللجنة التى عينتها الوزارة و اثبتت غش الرجل في مواصفات إحدى العمارات كونه مقاول و بسببه انهارت العمارة على سكانها، كما انه تسبب له في قضية رشوى و تم الحكم علية بعشرين عام و ترقية بهجت لمنصب وكيل وزارة.

يتناقش عمر مع أسامة في أمر فريد و يخبره انه أكتشف ان جده المتسبب في سجن والده و يخبر عمر أسامة انه يشك في موت والدة و والدته في حادث قد يكون مدبر.

يسلم عبد البديع "هشام إسماعيل" بهجت نسبته من الأرباح و يؤكد له التزامه بما اتفقا علية، يبدأ تيتا في تسجيل غنوته الجديدة برفقة أصدقائه.

يخبر عمر جميلة بقلقة تجاهها و تؤكد له انها أقلعت عن تناول المخدرات و يخبرها عن نوايا فريد تجاههم.

يطلب عبد البديع من عيطة "علاء مرسي" زيادة الأسعار و يؤكد له عيطة ان المكان ليس به خدمات، و يقترح عبد البديع توسيع النشاط و تحويلة لكافيتريا حقيقة بها جميع الخدمات.

بعد ان سمعت المربية شوقية "حنان يوسف" حديث عمر و جميلة تنقله لبهجت و يذهب على الفور لعمر و يسأله عن حقيقة الامر وأبعاده، يؤكد له عمر انه لديه فرصة للإيقاع بفريد و يطلب منه بهجت إبلاغ الشرطة و يرفض عمر.

يتصل بهجت بتيتا و يطلب منه مراقبة عمر و تأمينه و تصر نعناعة "جومانا مراد" على الذهاب معه.