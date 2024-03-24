حورية فرغلي: "أختي من أبي أذتني"

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ لديها أخت ليست شقيقة وأخرى شقيقة، موضحةً: «أختي من أبي أذتني واتكلمت عني كلام وحش».

وأضافت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «التقيت بها مؤخرا وهي أصغر مني بـ3 سنين، وكانت تعيش خارج مصر ثم عادت، واختلطنا ببعض وصالحتني وانتهى الأمر.. أختي أعمل ايه طيب؟!».

وتابعت الفنانة: «لم أسألها أو أعاتبها، وعندما قالت لي أنا آسفة، سألتها عن سر الحديث بكلام أساء إليّ، فقالت لي مكنتش أعرفك أنا عايشة في بلد تانية وعمري ما شفتك وأنتي في بلد تانية»، مؤكدةً أنها تحدثت عن الخلاف عبر وسائل الإعلام كإجابة عن سؤال يتعلق بعلاقتها بأختها.



