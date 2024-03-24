إحالة المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف للجنايات

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى المحاكمة الجنائية.

كانت قد حررت شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل، محضراً ضد شاب هددها بالقتل لعدم رغبتها فى الارتباط به.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطاراً من رئيس مباحث قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة ووالدها وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة.

وقالت شروق فى المحضر: إن احد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "انا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لادبحها".



على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة والكشف عن هوية الشاب وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.