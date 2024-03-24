ضبط عصابة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بإصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

