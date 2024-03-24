جوميز يحسم موقف زيزو من المشاركة أمام فيوتشر بالكونفيدرالية

يواصل أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك، المرحلة النهائية من التأهيل وذلك لتجهيزه من إصابة الكاحل التي أصيب بها مؤخرا وأبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة بالدوري الممتاز.

واقترب زيزو من الشفاء من الإصابة على أن يكون القرار الحاسم بمشاركته في مواجهة الذهاب أمام فيوتشر ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في يد المدرب جوزية جوميز سواء بمشاركته أساسيا أو احتياطيا أو الاحتفاظ بخدماته لمباراة الإياب بين الفريقين .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 31 من شهر مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل .