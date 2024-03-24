غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته لموقعة فيوتشر في الكونفدرالية

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدًا الاثنين، تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك استعدادا لمواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وحصل لاعبي نادي الزمالك، على راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق، عقب التعادل مع فريق زد أمس السبت بنتيجة 2-2 وديا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

كان فريق الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

ويقام لقاء الذهاب بين الزمالك وفيوتشر يوم 31 مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل .