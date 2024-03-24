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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

كرمها الرئيس.. محافظ الدقهلية يستقبل الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل الأم المثالية لعام 2024
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استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أنيسه فريد منصور “الام المثالية الأولي علي مستوي الجمهورية”، ابنة "مركز تمي الأمديد"  بمحافظة الدقهلية، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية  الأم المثالية الخميس الماضي.


وكرم محافظ الدقهلية، الأم المثالية بمنحها درع المحافظة، وشهادة شكر وتقدير، تقديرا لكفاحها وتميزها، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وأبناء السيدة المكرمة.

 

محافظ الدقهلية يستقبل الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 :

 

وقال "مختار"الأم المثالية الأولي شرفتي محافظة الدقهلية بين المحافظات لحصولك علي المركز الاول كأم مثالية، وهذا ليس بجديد علي المرأة بالدقهلية.

ويأتي تكريم انيسه فريد منصور كأم مثالية اولي علي مستوي الجمهورية تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الأبناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية.


ومن جانبه أوضح الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالمحافظة ان اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناء علي اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي جرى تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة علي مستوى الدولة وتصعيد المختارين والاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوي كافة المحافظات.

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