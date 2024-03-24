غداً.. قافلة طبية مجانية تستهدف قرية إسطال بسمالوط

تستمر مبادرة "حياة كريمة" في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين، حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية مجانية بقرية اسطال بمركز سمالوط، وذلك على مدار يومين متتاليين، بدءًا من يوم الاثنين 25 مارس حتى يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

تأتي القافلة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وتيسير حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية في أماكنهم دون عناء.

تضم القافلة العديد من التخصصات الطبية، منها الأطفال والباطنة والجراحة والأسنان والجلدية والقلب والصدر والرمد والأنف والأذن، وتقدم القافلة خدمات إجراء الفحوصات الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وتؤكد هذه القافلة على حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين في جميع أنحاء محافظة المنيا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.