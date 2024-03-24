ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار نهارا.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتي 31 مارس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الاثنين 24 حتي الاحد 31 مارس، حيث يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ودافىء علي جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار الأرصاد انه اعتبارا من الثلاثاء 25 مارس حتي الاحد 31 مارس، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

ويشهد الثلاثاء والأربعاء، نشاط رياح علي مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس والجمعة والسبت والأحد، نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 20 الي 31 درجة للعظمي والصغري من 14 الي 18 درجة.