«انشطرت أحدهما نصفين».. تفاصيل اشتعال النيران في سيارتين بحادث مروع أعلى الدائري

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيقات حول مصرع شخصين «رجل وسيدة» لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل «شاحنة»، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من الواحات نحو المريوطية.

وتبين أن سيدة كانت تقود السيارة الملاكي، واختلت عجلة القيادة بيدها، لتعبر للجهة الأخرى من الطريق، وتصطدم بالسيارة النقل التي دهستها أسفلها، مما أدى لانشطارها نصفين.

وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم أدى لدخول السيارة الملاكي أسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين وادى اشتعال النيران لتفحم مستقليها.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي ووجود متوفين بداخل السيارتين .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وتبين وفاة قائد سيارة نقل وسيدة كانت تقود السيارة الملاكي، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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