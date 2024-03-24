جوتيريش: انقسامات مجلس الأمن تعرقل اتخاذ عدة قرارات بشأن غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة بشكل فوري، مؤكدا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة بشكل إنساني.

وأضاف جوتيريش في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، "أشكر مصر على استضافتها عددا كبيرا من اللاجئين السودانيين، كما أنه أنه لا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تابع جوتيريش، انهم يعملون بجد لضمان توفير التمويل اللازم لوكالة أونروا والتي تلعب دورا حيويا ونقدر جهود العاملين بالوكالة، مستطردا “ لدينا انقسامات بمجلس الأمن تعرقل اتخاذ عدة قرارات”.