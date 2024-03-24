ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جوتيريش: انقسامات مجلس الأمن تعرقل اتخاذ عدة قرارات بشأن غزة

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة بشكل فوري، مؤكدا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة بشكل إنساني.

وأضاف جوتيريش في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، "أشكر مصر على استضافتها عددا كبيرا من اللاجئين السودانيين، كما أنه أنه لا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تابع جوتيريش، انهم يعملون بجد لضمان توفير التمويل اللازم لوكالة أونروا والتي تلعب دورا حيويا ونقدر جهود العاملين بالوكالة، مستطردا “ لدينا انقسامات بمجلس الأمن تعرقل اتخاذ عدة قرارات”.

 

جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الخارجية المصري السودانيين المحتجزين