بالصور.. تكثيف حملات إزالة الإشغالات بشوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم الإشغالات بالمدينة نفذ اليوم الأحد حملة مفاجئة بشوارع (التنظيم والإدارة والحرية وشارع الجمعيه الشرعية ومنطقة حي جنوب المدينة) لازالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع المدينة مما يعيق حركة سير المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال طريق ، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى بنى مزار، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة 112 حالة اشغال بـ4 شوارع (سعد زعلول - العاشر من رمضان - شارع المحكمة - شارع الجمهورية) بالتعاون مع شرطة المرافق ، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال فورى وضبط 22 اشغال طريق ، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لتحسين حركة السير امام المواطنين.



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