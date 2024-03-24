تناول البط خلال شهر رمضان.. عادة بورسعيدية عمرها 165 عاما

تشتهر محافظة بورسعيد بعادة تناول البط خلال شهر رمضان خاصة بأول أيام الشهر المبارك، في عادة توارثتها الأجيال طوال 165 عامًا.

وتعود عادة تناول البط أول أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد إلى عام 1859 مع بدء حفر قناة السويس وتوافد العمال المصريين والأجانب على بورسعيد للانضمام لأعمال الحفر، ووقتها أقام العمال الأجانب في منطقة الأفرنج بينما أقام العمال المصريون في منطقة العرب.

وفي هذه الفترة كان العمال الأجانب يتناولون الديك الرومي في أعيادهم كونه أغلى أنواع الطيور التي يقوموا بتربيتها فرد عليهم المصريون بطبخ البط أول أيام شهر رمضان المبارك، لأنه في هذا التوقيت كان أغلى أنواع الدواجن التي كان يربيها للمصريين في منازلهم.

ويفضل أبناء بورسعيد البط المرجان الفلاحي ويحشوه بـ "المرتة" وبجانبه الخضار خاصة البطاطس بالسلق والليمون مع الأرز الأبيض وشوربة البط.