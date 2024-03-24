ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تناول البط خلال شهر رمضان.. عادة بورسعيدية عمرها 165 عاما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشتهر محافظة بورسعيد بعادة تناول البط خلال شهر رمضان خاصة بأول أيام الشهر المبارك، في عادة توارثتها الأجيال طوال 165 عامًا.

وتعود عادة تناول البط أول أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد إلى عام 1859 مع بدء حفر قناة السويس وتوافد العمال المصريين والأجانب على بورسعيد للانضمام لأعمال الحفر، ووقتها أقام العمال الأجانب في منطقة الأفرنج بينما أقام العمال المصريون في منطقة العرب.

وفي هذه الفترة كان العمال الأجانب يتناولون الديك الرومي في أعيادهم كونه أغلى أنواع الطيور التي يقوموا بتربيتها فرد عليهم المصريون بطبخ البط أول أيام شهر رمضان المبارك، لأنه في هذا التوقيت كان أغلى أنواع الدواجن التي كان يربيها للمصريين في منازلهم.

ويفضل أبناء بورسعيد البط المرجان الفلاحي ويحشوه بـ "المرتة" وبجانبه الخضار خاصة البطاطس بالسلق والليمون مع الأرز الأبيض وشوربة البط.

البط قنة السويس بورسعيد دكر البط شهر رمضان