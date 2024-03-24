محافظ الوادي الجديد يوجه بإنهاء مجمع المحاكم في العاصمة الإدارية "صور"

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بإنهاء واجهات مجمع المحاكم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة.

كما وجه الزملوط، مديرية الإسكان المشرفة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، بعمل لاند سكيب ورفع كفاءة محيط مسجد العاصمة، كما أشار إلى الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار السيارات واستكمال أعمال الإنترلوك واللاند سكيب بمحيط مبنى التربية والتعليم ومبنى مكتب المحافظ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظة يرافقه نائبته ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الخارجة.

الزملوط يتفقد الخيمة البدوية

جولة تفقدية لمحافظ الوادي في مجمع المصالح الممكين

مجمع المحاكم بالخارجة