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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإنهاء مجمع المحاكم في العاصمة الإدارية "صور"

الزملوط يتفقد الخيمة
الزملوط يتفقد الخيمة البدوية بمقر العاصمة الإدارية بالخارجة
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بإنهاء واجهات مجمع المحاكم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة. 

كما وجه الزملوط، مديرية الإسكان المشرفة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، بعمل لاند سكيب ورفع كفاءة محيط مسجد العاصمة، كما أشار إلى الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار السيارات واستكمال أعمال الإنترلوك واللاند سكيب بمحيط مبنى التربية والتعليم ومبنى مكتب المحافظ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظة يرافقه نائبته ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الخارجة.

الزملوط يتفقد الخيمة البدوية
الزملوط يتفقد الخيمة البدوية
جولة تفقدية لمحافظ الوادي في مجمع المصالح الممكين
جولة تفقدية لمحافظ الوادي في مجمع المصالح الممكين
مجمع المحاكم بالخارجة
مجمع المحاكم بالخارجة
محافظ الوادي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة
محافظ الوادي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة
محافظ الوادي العاصمة الإدارية الخارجة