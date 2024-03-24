«ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه.

وقد تم طرح الإصدار على شريحتين مقابل محفظة أوراق القبض المحالة لصالح شركة إي اف چي للتوريق:

• تبلغ قيمة الشريحة (A) 639.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

• تبلغ قيمة الشريحة (B) 248.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

وفي هذا السياق أعرب شكري بدير، الرئيس المالي لشركة «ڤاليو» عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن من برنامج سندات التوريق، والذي يعد بمثابة أحد الإنجازات الهامة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. وأكد بدير أن هذه الصفقة، التي تمت بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها.

وأشار بدير إلى أن نجاح الشركة في إتمام هذه الصفقة يرجع إلى قدرتها في تعظيم الاستفادة من نجاح الإصدارات السابقة، وكما يمهد الطريق لاستكشاف طرق جديدة ومبتكرة للوصول إلى أسواق ترتيب وإصدار الدين، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف النمو الطموحة التي تتبناها الشركة.

وأضاف بدير أن تعزيز المركز المالي للشركة سوف يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها «ڤاليو» في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية عبر تقديم باقة شاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

ومن الجدير بالذكر أن «ڤاليو» نجحت إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في السوق المصر وذلك عبر تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE»، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء. وإلى جانب هذه الخدمات، تواصل «ڤاليو» تقديم باقة من الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ومن بينها برنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة.

كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية وبطاقة مسبقة الدفع حصريًا لعملاء ڤاليو بالتعاون مع شركة فيزا والتي ساهمت في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة كما ستتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة.

ومن جانبها أعربت مي حمدي، مدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها «ڤاليو»، مؤكدّة على التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز التكامل وأطر التعاون بين الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.

وأعربت حمدي عن سعادتها بمواصلة دعم «ڤاليو» في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، مؤكدةً على ثقتها الكاملة في المردود الإيجابي للشراكة للاستراتيجية مع شركة «ڤاليو» وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامني التغطية للإصدار.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والبنك الأهلي الكويتي في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.