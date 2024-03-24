"سلامة الغذاء": استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أنه في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 47 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن جوز هند ومكسبات طعم ورائحة ، 350 كجم شوكولاتة وكريم شانتيه، 300 كجم بطاطس فارم فريتس، 70 كجم دجاج، وجميعها منتجات منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 35 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 79 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن (لحوم، دواجن، معلبات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، عزبة البرج، ميت أبو غالب، فاراسكور، الروضة، كفر البطيخ) .



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 50 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم، مركز ابشواي، مركز سنورس ومركز إطسا، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبعضها مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تحرير 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 17 محضر ضبط منتجات بعضها منتهي الصلاحية وأخرى يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 17 محضر ذبح خارج المجازر، 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على 6 مصانع أغذية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التوجيه لضرورة التسجيل بالهيئة وتطبيق الإجراءات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 47 منشأة غذائية، من بينهم 10 منشآت لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بن، عصائر سريعة التحضير، مرقة دجاج، توابل وغيرها من المواد الغذائية).



كما تم إعادة المرور على 4 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.



كما قام الفرع بشن حملة مشتركة مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم المرور على أحد مخازن الأدوية، وتم التحقق من تسجيل 26 صنف، في حين وُجد 5 أصناف غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التنبيه بضرورة توفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 116 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، بلقاس، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، نبروه، وغيرها من المراكز).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 433 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات دواجن، لحوم مجمدة، منتجات ألبان، مياه غازية، زيوت، مقرمشات، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.



كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضر عدم وجود الشهادات الصحية، 2 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحفظ على 35 كجم لحوم من قبل التموين والجهات الرقابية الأخرى.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 10 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 63 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، أشمون، قويسنا، تلا، بركة السبع)، وتم ضبط 64 صنف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 19 حملة على 96 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 391 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مكرونة، برجر، بانيه، خضار مجمد، طحينة، خل ... وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة)، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة

من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (أجبان، زبادي، مخللات، شيبسي).



كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير 13 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (201 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، 23 كجم لحوم وكبدة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية).



وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 8 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ بشن 3 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، مجلس المدينة، مباحث التموين).



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية على عدد 16 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زعتر، مكرونة، مقرمشات، زبادي، سناكس، آيس كريم)، وتم تحرير 2 محضر إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء 2 حملة تفتيشية على 16 منشأة غذائية بمدينة شرم الشيخ – جنوب سيناء بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين)، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة بور سعيد حملة تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي وجهاز حماية المستهلك، وقد أسفرت عن إعدام 500 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضبط 860 كجم سمك بربوني متغير الخواص الطبيعية و 440 كجم كنافة عجين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات تفتيشية على 83 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 840 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عصائر، شوكولاتة، منتجات ألبان، مشروبات غازية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.