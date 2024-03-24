فيلم "صبحية" للمخرجة أمل العقروبي يشارك في مهرجان أوان بلندن

يشارك فيلم صبحيه للمخرجة أمل العقروبي في مهرجان الفنانات العربيات المعاصرات (أوان) في الساعة 4 عصرًا في ذا جراند سينما بلندن. ويتبع عرض الفيلم ندوة نقاشية مع المخرجة.

وتبدأ أحداث الفيلم عندما تدعو السيدة رولا زينة وابنتها الشابة ريم لتناول القهوة العربية. ويتم تشجيع ريم على المشاركة في طقوس قراءة فنجان القهوة، لكنها تحصل على أكثر مما كانت تتوقعه حيث تنحرف الطقوس عن مسارها - لم تعد قادرة على عدم رؤية ما تراه الآن؛ لم تعد قادرة على عدم سماع ما تسمعه الآن، ولن تعود الأمور كما كانت.

فيلم صبحيه من تأليف وإخراج أمل العقروبي، وبطولة فاتن العمري، أميرة الشنطي، رانيا كردي وهيو ماير. الفيلم إنتاج إماراتي بريطاني مشترك.

أمل العقروبي مخرجة أفلام عربية مقيمة في لندن، وجاءت في البداية من خلفية علمية، فهي حاصلة على بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية وماجستير في علم الأعصاب، بدأت مسيرتها السينمائية في عام 2012 بفيلمها الوثائقي القصير نصف إماراتي وشارك في مهرجان دبي السينمائي. وفي العام التالي أخرجت فيلم وثائقي طويل عن التوحد والإعاقة والاحتياجات الخاصة في الشرق الأوسط بعنوان أنشودة العقل الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان دبي، واستمر في تغيير التشريعات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم.

كانت أمل أيضًا واحدة من عدد قليل من المخرجات الإماراتيات اللواتي صنعن فيلمًا طويلًا، ويكمن شغف أمل في الغالب في القصص الاجتماعية التي تحركها الشخصية والتي تناقش الهوية والظلم الاجتماعي.

واصلت استكشاف هذه المواضيع في أفلامها تحت العمامة وفيلم الخيال العلمي Vanish in Smoke يتناول مواضيع الاعتداء الجنسي على الأطفال، و The Protocol وهو فيلم خيال علمي عن الخلافات العائلية والميراث. تم صنع الأخيرين ضمن تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة ومهرجان SCI-FI London / مهرجان لندن لأفلام الخيال العلمي. تواصل العقروبي إنتاج الأفلام الروائية بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية.