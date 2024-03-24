الشحات ووسام أبو علي ينضمان لقائمة غيابات الأهلي في مواجهة سيمبا

انضم الثنائي حسين الشحات ووسام أبو علي إلى قائمة غيابات الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام.

وغاب حسين الشحات ووسام أبو علي عن تدريبات الفريق أمس للإصابة في العضلة الخلفية .

وبدأ حسين الشحات تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش المران الجماعي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية في معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.



في المقابل يواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي التأهيل والتدريبات البدنية المتنوعة في الجيم في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب منذ تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية وغيباه عن مباريات الفريق في الدوري ونهائي كأس مصر ضد الزمالك.



وكشف مصدر بالأهلي أن الشحات ووسام أبو علي خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في مباراة ذهاب ربع النهائي الأفريقي ضد سيمبا التنزاني لعدم التعافي من الإصابة.

وانضم حسين الشحات وسام ابو علي إلى قائمة غيابات الأهلي أمام سيمبا بسبب الإصابة والتي يتواجد فيها الثنائي محمد الشناوي حارس وكابتن الفريق ولاعب الوسط المالي أليو ديانج والمدافع الدولي ياسر إبراهيم.