إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد "هجوم موسكو"

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع المهمة، التي يحتمل أن تكون أهدافًا للإرهابيين، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في موسكو، حسب وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.

وقالت المصادر إنه يتم إيلاء اهتمام خاص لأماكن العبادة، وخصوصًا المعابد اليهودية والسفارات ومراكز النقل الرئيسية مثل محطات القطارات والمطارات.

وأعلن الكرملين اعتقال 11 شخصًا، بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي استهدف، أمس، قاعة للحفلات في موسكو، وأسفر عن مقتل 143 شخصًا ونحو 150 مصابًا، وبينما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم توالت الإدانات الدولية والعربية له، فيما أكدت أوكرانيا أنه لا علاقة لها به.

وأوضح الكرملين أنَّ جهاز الأمن الفيدرالي، يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم، وقالت لجنة التحقيقات الروسية نقلًا عن بيانات أولية إنَّ ما لا يقل عن 143 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، وأشارت اللجنة إلى أنّ المشتبه بهم اعتقلوا في منطقة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن تنظيم داعش أنّ 4 من مقاتليه كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة نفّذوا الهجوم على مركز تجاري في موسكو، والذي أدى لمقتل عشرات الأشخاص.