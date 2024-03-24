نور النبوي يعقد صفقة مع عدو والده في «إمبراطورية ميم»

يقرر نور النبوي الذهاب إلى نادين المتحدثة باسم شركة يحيى شاكر العدو الأول الآن لوالده خالد النبوي؛ لكي يتحالف معهم ويعقد صفقة بأن يقنع والده بالعدول عن رفضه بيع بيتهم بالمعادي مقابل أن تتوقف الشركة عن قطع المياه من المنطقة الكائن فيها البيت، وهذا خلال أحداث من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم.



بعد محاولاتهم المستميتة لشراء بيت عائلة أبو المجد بالمعادي، واستخدامهم وسائل عديدة بعرض مبالغ طائلة ثمنًا له، وبعد الرفض القاطع من جهة مالكه مختار أبو المجد (خالد النبوي)، تقوم ما يشبه الحرب الباردة بين مختار وشركة يحيى شاكر العقارية، فيقطع العمال التابعين لها المياه عن المنطقة الكائن فيها بيت أبو المجد لعدة أيام مدعين أن ذلك قد حدث دون قصد منهم أثناء قيامهم بأعمال البناء.



ومن بين الأساليب الملتوية التي استخدموها للدخول إلى أبو المجد، ذهاب نادين مديرة المشروع إلى ابنه مروان لتطلب منه إقناع والده بالموافقة على عرضهم، فيؤكد لها مروان أنه لن يستطيع إقناع والده وأن الأمر كله بيده، لكنه يتراجع عن موقفه ويقرر بعد ذلك الذهاب بنفسه ودون علم والده، إلى نادين، ليعقد معها صفقة يطلب منها توقفهم عن قطع المياه مقابل أن يقنع والده.



وهو الأمر الذي يضع مختار أبو المجد في موقف ضعف أمامهم. فماذا سيكون رد فعله إذا ما علم بما فعله مروان؟



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.