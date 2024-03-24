«أوقاف الفيوم» تعلن عن مسابقة حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان

أعلنت مديرية أوقاف الفيوم عن إقامة مسابقة للقرآن الكريم بالتعاون مع المحافظة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445ه‍-2024م، وذلك برعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف الدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

وتضمنت المسابقة بعض الشروط وذلك على على النحو التالي:

أولا - حفظ القرآن الكريم كاملا، ويشترط في المتسابق ألا يزيد عمره عن (18) عاما من تاريخ الإعلان.

ثانيا - حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن (16)عام.

ثالثا - حفظ نصف القرآن، ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن (15)عام.

رابعا - حفظ ربع القرآن الكريم،ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن (10) أعوام.

خامسا - حفظ خمسة أجزاء من القران الكريم، ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن ثماني سنوات

سادسا - هناك فرع خاص لذوي الهمم في جميع المستويات.

شروط المسابقة:

١- أن يحضر كل متسابق فيما دون ال (15)عاما صورة شخصية بالإضافة إلى صورة شهادة ميلاد.

٢- من تجاوز (15)عاما يقوم بإحضار صورة شخصية بالإضافة إلى صورة بطاقه الرقم القومي.



٣- تبدا الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف الفيوم، إعتبارا من يوم الاثنين القادم الموافق 2024/3/25م، وعلى أن تنتهي يوم الخميس الموافق 2024/3/28م، وسوف يتم تصعيد الأوائل من كل إداره في كل المستويات للتصفية النهائية بمقر مديرية أوقاف الفيوم بجوار مسجد ناصر الكبير بالفيوم.



فيما أكدت المديرية بأنها ستبدأ التصفية النهائية لمن تم تصعيدهم من الإدارات الفرعية يوم الأحد 2024/3/31م، وحتى الثلاثاء 2024/4/2، وسيكون تكريم الفائزين في الإحتفال بليلة القدر.