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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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يخضع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحية في الكتف، اليوم الأحد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا. 

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف. 

وأضاف طبيب الأهلي أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة. 

وتأكد بشكل مبدئي غياب إمام عاشور عن الأهلي لفترة تتراوح بين شهرين إلى 3 شهور. 

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