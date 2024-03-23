إسرائيل توافق على اقتراح أمريكي لإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على مقترح قدمته الولايات المتحدة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر والجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، ينتظر الفريق الإسرائيلي المفاوض ردا من حركة حماس. وأشارت إلى أن ملف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعد أحد أهم نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية في الدوحة، إلى جانب مسألة عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.