ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إسرائيل توافق على اقتراح أمريكي لإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على مقترح قدمته الولايات المتحدة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر والجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، ينتظر الفريق الإسرائيلي المفاوض ردا من حركة حماس. وأشارت إلى أن ملف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعد أحد أهم نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية في الدوحة، إلى جانب مسألة عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

إسرائيل حماس الولايات المتحدة غزة الأسرى الفلسطينيين