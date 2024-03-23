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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تجديد وتطوير مبني قسم وقاية النبات بكلية الزراعة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية اليوم السبت لكلية الزراعة لمتابعة أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مبني وقاية النبات بالكلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة ،ومسؤولي الإدارة الهندسية.


وشدد الجيزاوي على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والإستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.


وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد معامل الكلية واطمئن علي انتظام الدراسة بالكلية وأجرى حوارا مع بعض الطلاب للاستماع الي آرائهم حول الدراسة داخل الكلية.

رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي قسم وقاية النبات كلية الزراعة