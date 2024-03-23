برلماني: السوق المصرية متنوع ومتعدد وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات

أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن السوق المصري متنوع ومتعدد وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات، كما أنه أثبت قوته وصموده أمام التحديات، لافتا إلى أن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 قد تصل إلى مستوى 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها.

وأشار عبد الستار خلال مشاركته عبر التلفزيون المصري، إلي أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات، موضحا أن صفقة رأس الحكمة واحدة من بين صفقات واستثمارات عربية وأجنبية عديدة ومتنوعة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قيمة استثمارات الدول العربية في مصر ارتفعت إلى مستوى 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت 163.8 في المئة، وهناك أرقام إيجابية متوقعة خلال العام الحالي 2024، بدأت بصفقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يتبعها صفقة قوية أخرى.

