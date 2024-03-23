ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة بإدارة تموين مركز طامية وتمكنت من ضبط ٥٠٠ علبة سجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



وشدد المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم .