حملات تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بالإسكندرية

شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٤ محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن.

وتحرير محضر لمستودع اسطوانات بوتاجاز مخالف، تحرير محضر لسوبر ماركت بدون ترخيص و تم التحفظ على عدد ٢٥٠ عبوة لبن مختلفة الأصناف، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٩ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة و اشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لبقالين تموين مخالفين، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وتحرير ٣ محاضر حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر و مصادرة عدد ٤٩٣ علبة سجائر متنوعة و عدد ٢٥٢٠ فلتر، تحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

كما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ١١ محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

و قامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و تحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و قد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.