ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة حول أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بأسيوط

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التخطيط عن أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم  بمحافظة أسيوط.

 وتساءلت النائبة عن سبب توقف استكمال بناء المبنى الملحق بالمستشفى وعدم الانتهاء منه حسب الخطة الزمنية المحددة لتسليم المستشفى ودخولها الخدمة لاستفادة المواطنين منها على مستوى المركز وقراه وقرى المراكز المجاورة لمركز ساحل سليم. 


وأوضحت السعيد أنه تم هدم المستشفى من أكثر من سبعة أعوام لبناء مستشفى حديثة وتم وضع ميزانية لإعادة البناء ووضع جدول زمني ينتهي في ٢٠٢٤، لكن العمل توقف مما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وطالبت السعيد بإحالة طلبها للجنة المختصة بمجلس النواب.

النائبه سناء السعيد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير الصحة محافظة اسيوط