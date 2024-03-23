جوتيريش من رفح: جئت لمشاركة الفلسطينيين في غزة معاناتهم

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن المجاعة تحاصر الشعب الفلسطيني في شهر رمضان، وعلى الجميع العمل لوقف القتال وإطلاق النار، مشيرًا إلى أنه جاء إلى معبر رفح لمشاركة الشعب الفلسطيني المعاناة في غزة.

وأضاف، "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن الفلسطينيين يعيشون كابوسًا لا ينتهي، موضحًا أن شهر رمضان وقت لنشر القيم والسلام، بولكن الشعب الفلسطيني يعاني في قطاع غزة.

وتابع، أن الصيام في شهر رمضان من العبادات التي لها روحانيتها، ولكن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من القهر في ظل القصف الإسرائيلي.