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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أشرف سنجر: زيارة جوتيريش تدعم مصر ودورها فى القضية الفلسطينية

جوتيريش
جوتيريش
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يمثل المجتمع الدولي الذي يرفض ما تقوم به دولة الاحتلال، بإعلانها أنها ستدخل رفح رغم رفض الأمريكيين والأوروبيين والمصريين، لكن دولة الاحتلال تطلق النار على نفسها بأي قرار مجنون حول اجتياح رفح.

وأضاف سنجر، في تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة جوتيريش تأتي تأكيدًا لدعم مصر ودورها، وإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي وعروبته للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية.

وأكد، أن القضية الفلسطينية لم تغف من أجندة السياسة الخارجية المصرية في أي لقاء أو مؤتمر، لافتًا إلى أن أجهزة المعلومات والمخابرات العامة ووزارة الخارجية جميعها تعمل للدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم.

ونوه خبير السياسات الدولية، بأن الدولة المصرية لم تبخل أن تظهر أمام العالم زيارة "جوتيريش" للمرة الثانية في وقت قصير كي نؤكد للعالم بأن دعم مصر قائم ولن يتأخر.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أشرف سنجر الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية