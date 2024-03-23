المستشارية النمساوية تدعو جميع المُقيمين لسرعة التسجيل في قوائم انتخابات البرلمان الأوروبي

دعت المستشارية الفيدرالية النمساوية جميع مواطني النمسا والاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد إلى سرعة التسجيل في القوائم الانتخابية؛ استعدادا لانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر أجراؤها يوم 9 يونيو المُقبل.

وقالت المستشارية، في بيان صحفي اليوم/السبت/، إنه يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقع مقر إقامتهم الرئيسي في النمسا ويرغبون في التصويت للمرشحين النمساويين في الانتخابات الأوروبية تقديم طلب للتسجيل في سجل الناخبين الأوروبيين.. موضحة أن التسجيل سينتهي يوم /الثلاثاء/ المُقبل وسيكون في البلدية المعنية التي يقع فيها مكان الإقامة الرئيسي.

يُشار إلى أن الأحزاب النمساوية في حالة منافسة واستعدادات قصوى لخوض انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي فيما حث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين على ضرورة المشاركة في التصويت.