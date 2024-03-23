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السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نور المالكي لسفير إيران: العراق مُنفتح على جميع بلدان المنطقة

نوري المالكي
نوري المالكي
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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، أن بلاده منفتحة في علاقاتها مع جميع بلدان المنطقة..
مشيرا إلى سعي بغداد للتعاون والعمل في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء المالكي، اليوم/السبت/، مع سفير إيران بالعراق محمد كاظم آل صادق وفقا لما ذكرته قناة (السومرية نيوز).
وبحث المالكي وسفير إيران مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، فضلا عن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، جدد السفير آل صادق موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره، مؤكدا حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني.

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