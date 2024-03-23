إقبال على لجان التصويت في انتخابات المحامين بـ المنيا

شهدت 15 لجنة فرعية، داخل غرف المحامين بمجمعات المحاكم، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا بمحافظة المنيا، إقبالا من المحامين للتصويت انتخابات النقابة العامة للمحامين، والتي انطلقت في التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساء، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد شهدت ساحات المحاكم تجمعات وتنافس بين المحامين خاصة مقاعد الاستئناف بالمحافظة والتي تشمل محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.

وقال علاء حسن، نقيب عام المحامين بالمحافظة، خصصت اللجان لاستقبال 9865 عضوا بالجمعية العمومية، للتصويت في الانتخابات.

وقال حسن، شهدت لجان الانتخابات إقبالا من المحامين حيث تم خصص لمركز وبندر المنيا، 3 لجان داخل غرفة المحامين بمجمع محاكم المنيا، ولجنتين ببندر ومركز ملوي، ولجنة بأبو قرقاص، ولجنتين ببني مزار، ولجنة في دير مواس، ولجنتين في مغاغة، ولجنتين في سمالوط، ولجنة في مطاي، وأخري في العدوة.

وأضاف حسن، تجري مجلس النقابة العامة للمحامين، على مستوي الجمهورية، لانتخاب 29 قيادة نقابية، بينهم منصب النقيب، و3 أعضاء بالانتخاب عن صندوق الإدارة القانونية، و25 عضوا عن صندوق الأعضاء، ممثلين عن محاكم الاستئناف.

ويؤكد حسن، يتنافس على منصب نقيب محامين مصر 15 مرشحا، وعلى مقعد استئناف بني سويف، والتي تضم محافظات (بني سويف- المنيا- الفيوم)، 18 مرشحا.