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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

3 أبريل.. عقد المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم 3 أبريل القادم المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة طنطا.
وضمت القائمة النهائية 6 مرشحين هم الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف أستاذ ورئيس قسم التخدير كلية الطب جامعة طنطا.
والدكتورة عبير مصطفى عبد الغني أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم علاج الجذور كلية طب الأسنان جامعة طنطا.
والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.
والدكتور محمود فاروق عبد الحميد نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة.
والدكتور أحمد محمد المتولي غنيم عميد كلية الطب.
والدكتور محمود حلمي محمد بلال أستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور

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