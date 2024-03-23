سكرتير عام البحيرة يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمجمع مواقف أبو حمص.. صور

أجري اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمدينة أبو حمص للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول.

والتقى بعدد من الركاب والمواطنين داخل مجمع المواقف واطمئن منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط .

كما جرى السكرتير العام، جولة علي المخبز الإستراتيجي للتأكد من إنتظام سير العمل، وإلالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بالمخبز وصرف ببطاقات المواطنين.

وأعلنت محافظة البحيرة، عن تعريفة ركوب المواصلات بقرى ومركز المحافظة، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وتنشر " البوابة نيوز"، على تعريفة ركوب السيارات بمجمع مواقف دمنهور، وهي كالتالي:

دمنهور - القاهرة 42.50 جنيهًأ.

دمنهور - الإسكندرية 17 جنيهًا.

دمنهور - طنطا 17.50 جنيهًا.

دمنهور - كفر الدوار 10 جنيهات.

دمنهور - أبو حمص 6.50 جنيه.

دمنهور - مركز بدر 18 جنيهًا.

دمنهور كوم حمادة 11 جنيهًا.

دمنهور الدلنجات 9 جنيهات.

دمنهور - إيتاي البارود 9 جنيهات.

دمنهور المحمودية 9 جنيهات.

دمنهور - إدكو 11 جنيهًا.

دمنهور - إدفينا 11 جنيهًا.

دمنهور - دسوق 8 جنيهات.

دمنهور - رشيد 17 جنيهات.

دمنهور - حوش عيسي 9 جنيهات.

دمنهور - النوبارية 19 جنيهًا.

دمنهور أبو المطامير 11 جنيهًا.

أجرة السرفيس لجميع الخطوط داخل مدينة دمنهور 3 جنيهات.