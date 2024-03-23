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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا تسجل 69 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة‎

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 69 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما تمكن الجيش الأوكراني من صد 28 هجومًا للروس في اتجاه نوفوباليفكا.
وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم/السبت/ -:" أن الجيش الروسي شن 88 هجومًا صاروخيًا و143 غارة جوية، فضلًا عن 92 وابلًا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان؛ مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية".
وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت 13 مجموعة روسية، بينما اشتبكت الوحدات الصاروخية مع مجموعتين ونظام دفاع جوي وأربعة أهداف مهمة أخرى أخر 24 ساعة.

الجيش الروسي الجيش الأوكراني نوفوباليفكا