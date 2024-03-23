سامح عاشور يدلي بصوته في انتخابات نقابة المحامين

أدلى سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، بصوته فى انتخابات المحامين لعام 2024 .

ووصل سامح عاشور، إلى مقر لجان التصويت بالنقابة العامة للمحامين للإدلاء بصوته.

ويترشح عاشور على منصب النقيب العام للمحامين، في منافسة شرسة مع النقيب الحالي عبد الحليم علام، والمرشح السابق نبيل عبد السلام.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت بدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.