الاتحاد الأوروبي وسيراليون والأمم المتحدة يطلقون مشروع "الوصول الفردي إلى التمويل"

أطلق الاتحاد الأوروبي وحكومة سيراليون الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) رسميًا مشروع يحمل اسم "الوصول الفردي إلى التمويل"؛ لتمكين نحو 500 ألف مزارع في سيراليون الدولة التي تقع في غرب إفريقيا.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم /السبت/ - أن "هذه المبادرة الرائدة ستعمل على تحسين الوصول إلى التمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة والمساهمة في توسيع نطاق الحلول المالية الرقمية وتجريب التأمين لـ 500 ألف مزارع من ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك النساء ورواد الأعمال الشباب".

وذكر البيان أن "المشروع يشمل أربع ركائز أساسية هي الاستثمار من خلال توفير الوصول إلى الائتمان والتأمين من خلال شبكة الأمان للتكيف مع المناخ والرقمنة عبر الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم الخدمات وبيئة الأعمال، حيث ضمان الإطار التنظيمي والقانوني المناسب".. مشيرا إلى أنه من خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، سيعمل المشروع على توفير فرص عمل جديدة ومزيد من النمو الاقتصادي في سيراليون.

وتعليقا على ذلك، أكد وزير الزراعة والأمن الغذائي في سيراليون هنري موسى كباكا، أن مشروع "الوصول إلى التمويل" سيعزز الزراعة في سيراليون، كما أشاد بإمكانيات المشروع في دفع الابتكار والإنتاجية في الصناعة.

وقال وزير الزراعة والأمن الغذائي في سيراليون إن "المشروع يمثل علامة فارقة وخطوة كبيرة في تحقيق استراتيجية (إطعام سيراليون) الرائدة للحكومة وتتوافق هذه المبادرة بشكل مباشر مع أهدافنا المتمثلة في تعزيز الوصول المالي لمزارعينا.. إنها خطوة قوية نحو قطاع زراعي أكثر إنتاجية وتمكين الزراعة كعمل تجاري مربح".

