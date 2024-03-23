النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر ١٤١١ باستخدام تقنية "Rapid Pro".

وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم السبت، أن الخدمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وفى إطار بروتكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية



وتهدف الخدمة الجديدة لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة؛ لتلقى شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.

وفي ذات السياق، تم إطلاق خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق "التليجرام - Telegram"" على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم "شكاوى النيابة الإدارية ١٤١١". حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.

يأتي ذلك مواكبةً "لرؤية مصر ٢٠٣٠" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية؛ بما يحقق الهدفين "الأول والرابع" من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.