بالفيديو.. التنمية المحلية: حملات مكثفة على المواقف لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المحافظين مع مدراء المواقف في كل المحافظات تم الاجتماع معهم فجر امس وتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير سواء الخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأضاف "قاسم " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية " صدى البلد" اليوم السبت، أن القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات في جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية، موضحًا أنه تم طباعة التعريفات الجديدة توزيعها على كافة المواقف، بالإضافة إلى طبع ملصقات بالتعريفة الجديدة وتوزعها على أصحاب سيارات الأجرة، وإلزام كافة السائقين بلصقها على السيارة.

وتابع، أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

وأردف، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأشار إلى أن وسائل النقل والمواصلات الداخلية ملزمة بالتعريفة الجديدة بعد رفع أسعار البنزين، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات بجانب مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب ( 01200353111 ).