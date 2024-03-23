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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«الصحة» : مد العمل لفترة مسائية بمبادرة «فحص المقبلين على الزواج» خلال شهر رمضان

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت الدكتورة سعاد عبدالمجيد ، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض ، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً، 

من جانبها أكدت الدكتورة رنا جلال حشمت ، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، على ضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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