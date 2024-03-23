مسئول أوكراني: سبع دول أوروبية ستساعد في جهود إعادة إعمار منطقة "لوجانسك"

قال أرتيم ليسوهور رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة "لوجانسك" الأوكرانية، اليوم السبت، إن السلطات الإقليمية توصلت بالفعل إلى اتفاق مع سبع دول في الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة.

وأضاف ليسوهور - في تصريحات لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - “توصلنا حتى الآن إلى اتفاق مع بلجيكا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والدنمارك بشأن مشاركتهم في إعادة إعمار المنطقة”، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل في المقام الأول إعادة بناء شبكات الطاقة والتدفئة والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي، واستخدام التقنيات الحديثة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها، فضلا عن بناء الطرق وبناء محطات الطاقة والغاز الفرعية والمرافق الحيوية والاجتماعية.

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى الحصول على المعدات والأدوات اللازمة، مثل محطات معالجة المياه والمولدات والمضخات".

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لرئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، فإن الدعم المالي والعسكري الدولي لأوكرانيا ظل عند مستوى عالٍ لمدة عامين على التوالي وسيستمر في الزيادة.