جهاز منتخب مصر يتوجه للمستشفى للاطمئنان على إمام عاشور

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على التوجه للمستشفى عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا للإطمئنان على إمام عاشور.

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وشعبان بسطاوي منسق المنتخب ووليد بدر مدير إداري المنتخب على زيارة "إمام" للاطمئنان عليه.

فاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث ينتظر المنتخب الفائز من تونس وكرواتيا لمواجهته في النهائي.